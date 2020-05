Un avocat costumat in "Doamna cu coasa" bantuie plajele din Florida in semn de protest fata de redeschiderea lor

Ziare.

In semn de protest fata de aceasta masura de relaxare, pe care o considera prematura, avocatul Daniel Uhlfelder umbla de-a lungul plajelor costumat in "Doamna cu coasa". Uhlfelder vrea sa le aminteasca oamenilor ce risca daca nu stau acasa in aceasta perioada."Nu ne aflam in punctul in care am facut suficiente teste, avem suficiente date si suntem suficient de pregatiti pentru ceea ce va urma", a spus avocatul pentru CNN Cu coasa in mana, Uhlfelder cutreiera plajele din comitatul Walton, Florida. La nivelul statului va fi lansata, pe 4 mai, "faza intai" a redeschiderii, in cadrul careia restaurantele si magazinele vor fi deschise la 25% din capacitate.Potrivit lui Uhlfelder, plajele pe care le-a vizitat vineri au fost "foarte aglomerate"."Stiu cat de frumoase si de tentante sunt plajele noastre. Dar daca nu luam masuri, virusul va scapa cu adevarat de sub control", a mai spus avocatul.In Florida au fost inregistrate pana acum mai mult de 34.700 de cazuri de COVID-19 si1.314 de decese. Guvernatorul statului, Ron DeSantis, a anuntat ca, dupa plaje, urmeaza sa fie redeschise, saptamana viitoare, si parcurile.C.S.