Un barbat care a plecat de la Matei Bals inainte sa fie testat pentru coronavirus, gasit de politie

"In aceasta seara, Spitalul Matei Bals a informat Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ca un pacient, barbat, a parasit spitalul, fara incuviintare.Barbatul a fost localizat la o adresa din Bucuresti, fiind in supraveghere si, totodata, a fost anuntat personalul unitatii medicale", au informat reprezentantii Politiei Capitalei.Pana acum, Romania nu a inregistrat niciun caz de imbolnavire, insa, mai ales dupa ce epidemia a cuprins Italia, autoritatile romane au anuntat numeroase masuri ce ar trebui sa intre in vigoare.In dimineata zilei de duminica, 23 februarie, secretarul de stat Raed Afarat a precizat ca acei calatori care se intorc in tara dintr-o zona afectata a Italiei vor sta o perioada in carantina.Procedura ar fi urmatoarea: pasagerii care sosesc la Aeroportul Henri Coanda sau alte aeroporturi din tara din zonele din Italia afectate de coronavirus , respectiv, pentru moment, cele dinspre Milano, Bergamo, Treviso, Torino, vor intra in tara pe fluxul destinat zborurilor charter si vor completa un scurt chestionar cu datele de identificare si alte informatii relevante. Pasagerii vor fi asistati de personalul medical al DSU.Managerul Institutului "Matei Bals", Adrian Streinu Cercel, a adaugat ca locurile din centrele speciale de carantina infiintate la nivelul intregii tari sunt pentru cei adusi de Fortele Aeriene Romane cu avioane militare, prin Mecanismul European de Protectie, ceilalti se carantineaza la domiciliu sub supravegherea DSP.El a spus ca Institutul "Matei Bals" este pregatit. "Kituri (n.r. - de coronavirus) sunt suficiente si la celelalte centre din tara, au ajuns", a sustinut Streinu Cercel.Medicul a aratat ca a fost format si personalul din centrele din Iasi, Timisoara si Cluj: "Au si costume si masti, sa vedem pentru cat timp, ca aprovizionarea este cu probleme in momentul de fata la nivel mondial".