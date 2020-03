Un barbat care s-a intors de la Roma si avea simptome specifice coronavirusului s-a plimbat cu autobuzul 104 in Bucuresti

Anchete si amenzi

Motivul: barbatul nu a respectat masura izolarii la domiciliu. Anchetatorii au deschis miercuri un dosar sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, potrivit unui comunicat al Parchetului Curtii de Apel Bucuresti.Ministerul Public a anuntat miercuri deschiderea mai multor dosare privind aceasta infractiune, in cazul nerespectariii carantinei. De asemenea, inspectorii sanitari din cadrul directiilor de sanatate publica au aplicat amenzi in valoare de 1.835.000 de lei unui numar de 120 persoane pentru nerespectarea autoizolarii, potrivit unui comunicat al Grupului de Comunicare Strategica. Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor (AMASP) solicita Parlamentului si Guvernului sa faca demersurile necesare pentru modificarea articolului 352 din Codul Penal, referitor la zadarnicirea combaterii bolilor, in contextul situatiei de criza epidemiologica.Pedepsele maxime in acest caz ar creste exponential in functie de gravitate si pot ajunge de la maximum actual de 2 ani de inchisoare, la 7... 10 sau chiar 15 ani in cazul unui deces provocat in acest mod.I.S.