Un barbat cu coronavirus a fugit dintr-un spital din Capitala. A fost prins de politisti

Potrivit Politiei Capitalei, marti, in jurul orei 14.30, Sectia 26 Politie a fost sesizata telefonic de catre angajatul unei unitati sanitare din sectorul 4 despre faptul ca un barbat, testat pozitiv COVID-19, a plecat, fara incuviintare, din spital."In baza semnalmentelor primite, politisti ai Sectiei 26 au efectuat activitati specifice, in regim de urgenta, si l-au depistat. Pastrandu-se distanta de siguranta, a fost somat sa se opreasca. In faza initiala a refuzat, dar ulterior s-a supus masurilor dispuse de catre politisti", arata sursa citata.Astfel, s-a creat un perimetru de siguranta, pentru indepartarea pietonilor, ulterior barbatul fiind preluat de un echipaj sanitar specializat si transportat la spital.Cercetarile sunt continuate de Sectia 26 Politie, urmand a fi sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4, pentru zadarnicirea combaterii bolilor.