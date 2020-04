Un barbat cu coronavirus a fugit dintr-un spital din Capitala. A fost prins la Buzau

LIVE

Potrivit IPJ Buzau, in seara de 29 aprilie, politistii buzoieni au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat de 34 de ani, din Vrancea, a parasit in cursul zilei incinta unitatii medicale dib Bucuresti, fara incuviintarea cadrelor medicale, unde se afla internat cu diagnosticul SARS-COV-2.Politistii au organizat filtre pe soselele din judet, iar in jurul orei 21:00 persoana a fost identificata pe DN2 E85, pe raza comunei Oreavu, in timp ce se deplasa cu un taxi catre Vrancea."Autoturismul a fost blocat in trafic, iar ocupantii masinii au fost atentionati sa ramana in autoturism, timp in care politistii au asigurat zona pana la sosirea echipajelor suplimentare in vederea escortarii.Ulterior, autoturismul a fost condus catre Vrancea de echipajele de politie din Buzau si Vrancea, prin incadrarea in trafic a autoturismului pana la destinatie", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Buzau, Ane-Marie Vrapciu.Barbatul de 34 de ani din Vrancea diagnosticat cu SARS-COV-2 si soferul autoturismului, un bucurestean de 46 de ani, au fost predati echipajului ISU Vrancea.