Un barbat din Ploiesti a devenit voluntar la centrul de carantina in care a stat 14 zile

Barbatul, in varsta de 45 de ani, a stat in carantina in unul dintre centrele din Prahova, iar apoi s-a hotarat sa dea o mana de ajutor, arata Observatorul Prahovean In timpul petrecut in carantina, Ciprian a observat ca hrana era asigurata doar de femei, care carau zilnic sute de litri de apa pe care, ulterior, le urcau in camerele persoanelor aflate in izolare institutionalizata.Dupa cele 14 zile, barbatul a intrebat daca poate ramane voluntar, solicitare primita cu bucurie de administratorul spatiului respectiv.Prefectura Prahova a trimis si un comunicat in care lauda gestul barbatului.