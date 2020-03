Un barbat s-a aruncat de la etaj dintr-un centru de carantina din Piatra-Neamt

LIVE

Un barbat in varsta de 35 de ani, care se afla intr-un centru de carantina din Piatra-Neamt s-a aruncat, marti seara, de la etajul 1 al centrului.Barbatul, de etnie roma, se afla in autoizolare din data de 18 martie.Acesta a iesit, marti, din locuinta, a consumat alcool si s-a dus, in jurul orei 18.00 la locuinta soacrei lui, unde a facut scandal.Femeia a sesizat imediat autoritatile, iar individul a fost preluat si dus intr-un centru de carantina din orasul Piatra-Neamt.In jurul orei 19.00, barbatul s-a aruncat de la etajul I al centrului.Un echipaj al Serviciului de Ambulanta l-a preluat pe barbat si l-a transportat la Spitalul Judetean de Urgenta din Piatra-Neamt.Acesta este constient si are fracturi la picioare, au declarat pentru Mediafax, surse medicale.