Un barbat s-a spanzurat dupa ce a crezut ca s-a infectat cu coronavirus

K. Bala Krishna a avrut sa se asigure ca boala nu ajunge la familia lui. Barbatul a fost tratat intr-un spital pentru febra, iar medicii i-au dat garantii ca nu are COVID-19.Krishna nu i-a crezut, insa, si s-a sinucis. Inainte de a face acest lucru, barbatul s-a uitat pe telefon la mai multe clipuri video despre coronavirus."Tatal meu s-a uitat toata ziua la clipuri video despre coronavirus si a continuat sa spuna care are simptome similare cu cele ale bolii", a declarat fiul lui Krishna.Barbatul s-a spanzurat in apropiere de mormantul mamei lui.