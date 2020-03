Un batran din judetul Suceava, diagnosticat cu COVID-19, a plecat din spital cu un taxi

Ziare.

com

Conform unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, barbatului diagnosticat cu infectie cu COVID-19 i-au fost intocmite, duminica, documentele de externare din Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou" Suceava, Sectia de Boli Infectioase, datorita evolutiei favorabile a bolii.Medicii i-au prescris tratamentul medicamentos si i-au pus in vedere sa astepte pentru a fi transportat la domiciliu cu o ambulanta speciala si insotit de echipajul medical."Potrivit actului de sesizare, acesta nu s-a conformat situatiei impuse de catre medicul curant si, fara acordul personalului medical, a parasit incinta Sectiei de Boli Infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Sf. Ioan cel Nou Suceava, si a plecat catre localitatea de domiciliu cu un autoturism taxi", se arata in comunicatul Parchetului.Politistii din Salcea vor efectua in acest caz cercetari, in rem, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor.