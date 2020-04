Un bebelus de 29 de zile a murit de coronavirus

LIVE

Baiatul nou-nascut, din Filipine, a murit de septicemie, dupa ce a avut dificultati de respiratie, scrie The Sun Maria Rosario Vergeire, ministrul filipinez al Sanatatii, a declarat: "Cea mai tanara victima a COVID-19 este un nou-nascut de 29 de zile din orasul Batangas"."El a murit din cauza unei septicemii cu debut tardiv, cauzata de o infectie respiratorie severa", a adaugat oficialul.Septicemia, o infectie generalizata a sangelui, poate pune viata in pericol si se dezvolta atunci cand sistemul imunitar reactioneaza excesiv la o infectie, daunand grav organelor din corp.Totusi, publicatia citata aminteste si de decesul unui nou-nascut de doar o zi. Pe 6 aprilie, fetita a fost nascuta prematur de mama sa, care a fost internata in spital cu simptome de COVID-19. Desi micuta nu a fost testata pozitiv pentru coronavirus, medicii au considerat ca decesul este legat de COVID-19, intrucat mama copilului a fost confirmata cu noul coronavirus.Fetita s-a nascut intr-un spital din Louisiana, Statele Unite.A.D.