Un bebelus si mama sa, externati de la Maternitatea Spitalului Municipal Timisoara, depistati pozitiv cu coronavirus

"Rezultatele retestarilor nou-nascutului din judetul Hunedoara si a mamei sale au iesit pozitive. Cei doi vor fi internati in Maternitatea Bega din Timisoara", a transmis Ministerul Sanatatii.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a cerut DSP Timis sa faca verficari la Spitalul Municipal Timisoara, dupa ce zece nou-nascuti au fost depistati cu coronavirus. Probele au fost recoltate in 1 aprilie, iar testele au fost lucrate in 5 si 6 aprilie, iar pentru mamele celor zece bebelusi rezultatele au fost negative. De asemenea, 25 de cadre medicale si paciente au fost infectate."Din primele informatii, la Spitalul Municipal au fost recoltate probe de la 49 de mame si tot atatia nou-nascuti in data de 1 aprilie 2020. Testele au fost lucrate in 5 si 6 aprilie 2020. Rezultatele testelor arata un numar de 10 nou-nascuti pozitiv la COVID-19. Mentionam ca testele mamelor acestor nou nascuti sunt negative", anunta luni Ministerul Sanatatii.Managerul Spitalului Municipal Timisoara, medicul Olimpia Oprea, a declarat ca testele facute bebelusilor de la Maternitatea Odobescu din Timisoara au iesit pozitive dupa ce s-a intarziat efectuarea realizarii testelor in urma presiunilor fostei directoare a Directiei de Sanatate Publica Timis, care a amenintat cu dosare penale.Un dosar penal, avand ca obiect fapta de zadarnicire a combaterii bolilor a fost inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara in legatura cu acest caz.Miercuri, MS anunta ca cinci dintre cei zece belusi de la Maternitatea Odobescu din Timisoara, depistati initial pozitiv, au acum teste negative, dupa ce analizele au fost refacute."Cei 5 din cei 10 nou nascuti ale caror teste iesisera pozitive sunt din Timisoara si au fost retestati marti si au iesit negativi. Ceilalti 5 sunt din judete limitrofe - Arad, Hunedoara - rezultatele fiind asteptate", a anuntat miercuri dimineata Ministerul Sanatatii.