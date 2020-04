Un britanic plateste o suma uriasa in Singapore pentru a... inota!

Ziare.

Barbatul platea deja o suma mare pentru un apartament in Sentosa Cove, un cartier de lux aflat pe malul oceanului, care in trecut a fost denumit "cea mai dorita adresa din lume".Insa, odata cu pandemia de coronavirus si instalarea mai multor restrictii, barbatul al carui nume nu a fost dezvaluit a pierdut accesul la piscina din cladirea sa.Dornic sa se mentina in forma, barbatul a semnat, in weekend, o tranzactie pentru a utiliza piscina de la un bungalou din apropiere, pentru care va plati o taxa lunara mai mare de 7 mii de dolari!Potrivit Washington Post , barbatul a vrut sa inchirieze proprietatea, insa chiria de 21.000 de dolari pe luna l-a facut sa opteze doar pentru inchirierea piscinei.In acordul dintre cele doua parti exista anumite conditii, printre care intrarea printr-o poarta laterala, dar si incheierea intelegerii in cazul in care se gaseste un cumparator.Acordul dureaza doar trei luni, noteaza Bloomberg.I.G.