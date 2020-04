Un cardiolog din Timisoara si-a lipit poza pe costumul de protectie: Pacientii simt ca esti mai aproape de ei

Ziare.

com

Tudor Parvanescu are 30 de ani si face garzi la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara in sectia de Dermatologie, care este sectie de suport COVID. El postat si pe Facebook o fotografie cu el echipat pentru prima linie, alaturi de un text in care spune care sunt principiile dupa care se ghideaza el ca medic."Exista o vorba veche din popor cum ca medicul invata cat traieste.Invata sa fii un om mai bun!Invata sa iti ajuti aproapele!Invata sa tratezi un om!Invata sa oferi un zambet!Invata sa fii acolo unde este nevoie de tine!Invata sa nu te ascunzi!Invata sa fii solidar cu boala indiferent de specialitatea aleasa!Daca tu crezi ca poti stapani aceste invataturi, inseamna ca te poti intitula drept medic, dar daca iti doresti ca pacientul sa te considere un 'vindecator' mai sunt foarte multe de invatat", a scris medicul pe pagina sa de Facebook Ulterior, el a fost contactat de Mediafax, si si-a explicat gestul."Am vazut undeva in Italia. Idee principala este ca oamenii in situatie tensionate tind mai mult sa se ascunda decat sa ajute. Asa ca eu am vrut ca sa sugerez ideea ca eu nu ma ascund nici in spatele combinezonului sau mastii de protectie", a povestit Tudor Parvanescu pentru sursa citata.Tudor povesteste ca idea lui a adus multa alinare in randul pacientilor care se simt mai bine daca vad cine are grija de ei."In momentul cand intri in salon cu poza pe piept pacientii simt ca esti mai aproape de ei. Ii vezi zambitori, fericiti, optimisti. Chiar incep sa te intrebe de viata ta personala. Cine esti? De unde vii? Esti casatorit?", a mai spus Tudor.