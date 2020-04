Un cartier din orasul Babadag a intrat in carantina

Ziare.

com

Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei instituie, in perioada starii de urgenta, masura de carantinare a cartierului Bendea, delimitat de raul Tabana, E87 si strazile Bailor, Viilor, Carierei, Vlad Tepes, Gheorghe Lazar, Macris, Heraclea, Boteanu, Stefan cel Mare si strada Fabricii, precizeaza Prefectura."Facem precizarea ca din acest cartier, in urma efectuarii a 49 de teste la persoane simptomatice, au fost confirmate pozitiv la COVID-19 pana azi un numar de 12 persoane, sase dintre ele in cursul zilelor de 16 si 17 aprilie. Masuri de supraveghere si paza pentru primele locuinte din acest cartier in care au fost confirmate primele cazuri au fost luate de catre Politia Orasului Babadag inca din data de 10 aprilie, ulterior fiind suplimentate fortele cu alti angajati ai structurilor MAI, MApN si ai Primariei Babadag", se arata in comunicatul de presa.Sursa citata precizeaza ca in cartierul Bendea locuiesc aproximativ 2.500 de cetateni, majoritate de etnie rroma."Potrivit datelor centralizate din verificarile in teren, in 148 de case din cartierul Bendea locuiesc peste 10 persoane, la una dintre acestea fiind inregistrate 42 de persoane, fapt ce duce la cresterea riscului de transmitere a virusului.Potrivit datelor centralizate la nivelul Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei, in ultima perioada s-au intors din strainatate aproximativ 900 de persoane din orasul Babadag, la data de 17 aprilie fiind 191 de persoane in izolare la domiciliu", se precizeaza in comunicatul Institutiei Prefectului Tulcea.Conform sursei citate, masurile impuse pana vineri pentru suplimentarea fortelor de ordine nu au avut efectul scontat deoarece persoanele din acest cartier se deplaseaza liber, fara a respecta restrictiile impuse prin ordonantele militare, iar imobilele in care locuiesc sunt cu intrari multiple si imediat dupa plecarea fortelor de ordine reapar pe strazi sau se deplaseaza prin curtile interioare, gardurile fiind deteriorate sau inexistente.Pana vineri, autoritatile tulcene au anuntat 25 de cazuri confirmate cu noul coronavirus si niciun caz de deces.