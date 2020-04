Un cartier dintr-o localitate din Constanta a intrat in carantina

LIVE

Prefectura Constanta a transmis printr-un comunicat de presa, ca incepand de marti dimineata, o parte importanta din localitatea Cuza Voda a intrat in carantina, in urma unui ordin semnat de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Raed Arafat."Masura a fost luata in urma unei analize de risc efectuate de DSP Constanta, prin care s-a constatat faptul ca in localitate exista un risc epidemiologic ridicat. In data de 17 aprilie, o persoana a fost confirmata cu COVID-19, iar la cererea autoritatilor, a fost realizat un screening al populatiei din zona, cu ajutorul jandarmilor constanteni si al medicilor de familie. In urma actiunii desfasurate pe data de 19 aprilie, alte 9 persoane au fost confirmate cu prezenta virusului SARS-CoV-2", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca in analiza de risc prezentata de DSP Constanta, este indicat si faptul ca populatia aflata in arealul propus pentru carantinare nu respecta izolarea la domiciliu si normele impuse prin ordonantele militare in vigoare. De asemenea, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica au luat la cunostinta ca, in cartierul in cauza, exista mai multe cazuri de infectii respiratorii nedeclarate.In zona carantinata locuiesc circa 600 din cei 3.586 de cetateni ai comunei Cuza Voda. Este vorba de zona delimitata este la nord de strada Visinului, la est de strada Medgidiei, la sud de strada Salcamului si la vest de strada Viorelelor."In arealul delimitat si aprobat pentru carantinare, au fost luate mai multe masuri restrictive, care vor fi in vigoare pana la iesirea din starea de urgenta: limitarea la maximum a deplasarilor cetatenilor si monitorizarea stricta realizata cu ajutorul IPJ Constanta, IJJ Constanta, Politia Locala si structurile MApN; purtarea obligatorie a mastilor de protectie sau a variantelor alternative de catre toate persoanele aflate in spatii publice din zona carantinata; inventarierea tuturor persoanelor in ceea ce priveste domiciliul, resedinta, ori adresa declarata; stabilirea si folosirea unor rute ocolitoare, actiune care intra in grija autoritatilor publice locale si a IPJ Constanta", mai precizeaza Prefectura Constanta.DSP Constanta va monitoriza constant situatia si va propune testari cu prioritizare a persoanelor aflate in zona carantinata delimitata.Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, spune ca masura a fost extrem de necesara atat pentru cei aflati in zona delimitata, cat si pentru restul locuitorilor comunei."Masurile restrictive luate in Cuza Voda sunt extrem de necesare, atat pentru siguranta celor care se afla in zona delimitata, cat si pentru restul locuitorilor, aproape 3.000 de alti oameni. Prin instituirea carantinei, limitam efectele si raspandirea virusului, iar astfel vom reusi sa-i protejam pe toti cei din zona. Vom monitoriza cu atentie intreaga comuna, pentru ca dorim sa mentinem un control strict al situatiei", a declarat prefectul judetului Constanta, George Niculescu.Pana pe data de 20 aprilie, in judetul Constanta fusesera confirmate 186 de cazuri de persoane infectate cu Covid-19, 445 de persoane erau in carantina, iar 602, aflate in izolare la domiciliu.Citeste si Un cartier din orasul Babadag a intrat in carantina