Un centru de dializa din Bucuresti a fost inchis si amendat cu 30.000 de lei: 9 cazuri confirmate de coronavirus

In punctul de lucru au fost prelevate 40 de probe. Pentru 20 de probe au fost primite rezultatele, 9 au fost confirmate pozitiv, iar restul de pana la 40 urmeaza sa fie lucrate in centrele acreditate in perioada urmatoare.Mai mult, Directia de Sanatate Publica Bucuresti a verificat si modul de functionare si acreditare a celor 6 puncte de lucru ale centrului, iar inspectorii sanitari au hotarat suspendarea activitatii Centrului de dializa - spitalizare de zi pana la remedierea deficientelor constatate.Astfel, s-a constatat ca unitatea nu respecta structura functionala autorizata referitoare la numarul de paturi.De asemenea, nu au fost instituite masuri pentru limitarea/prevenirea infectarii cu COVID-19:- nu este asigurata o distanta minima corespunzatoare in spatiul de asteptare/receptie pentru pacienti;- personalul nu poarta echipament complet;- nu se respecta procedurile si protocoalele de lucru privind curatenia si dezinfectia;- trajul pacientilor se face in receptie/asteptare;Unitatea a fost amendata de inspectorii sanitari cu 30.000 de lei.Amintim ca, miercuri dimineata, a fost anuntat cel de-al 13-lea deces al unui pacient cu coronavirus. De asemenea, astazi este prima zi de izolare totala in Romania, Ordonanta Militara nr.3 privind masurile de prevenire a raspandirii COVID-19 fiind publicata, in noaptea de marti spre miercuri, in Monitorul Oficial. Aceasta instituie un nou regim de deplasare pentru toti cetatenii Romaniei. In aceste conditii, mai avem voie sa iesim din casa doar in anumite conditii si avand anumite documente justificative (adeverinta sau declaratie) la noi.A.G.