Un centru regional de testare pentru coronavirus a ramas fara reactivi, de cateva zile. Sute de probe trebuie recoltate iar

Astfel, 300 de probe au ramase in asteptare, iar Directia de Sanatate Publica (DSP) a decis sa le trimita la laboratoarele din Capitala.Totusi, cand probele recoltate pacientilor au ajuns in Bucuresti, majoritatea au fost declarate neconforme, scrie Adevarul Ca urmare, acestea trebuie recoltate din nou. Pacientii au fost instiintati despre acest lucru dupa 48 de ore de asteptare, conform sursei citate.Directorul DSP Constanta, Cristina Schipor, sustine ca in cursul zilei de luni vor ajunge la Spitalul de Boli Infectioase si reactivii."DSP cand a aflat ca au un numar mare de probe in asteptare le-a trimis la Bucuresti. Aproximativ 300 probe. Din acestea, o parte au fost neconforme", a declarat Schipor.Pana acum, in Constanta, au fost confirmate 156 de cazuri de coronavirus si au fost inregistrate 5 decese. Totodata, 16 persoane au fost declarate vindecate.