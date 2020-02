Un chinez a speriat medicii de la Pantelimon dupa ce s-a prezentat la spital pentru ca se simtea rau

Ziare.

Barbatul a anuntat ca in luna decembrie a venit, din China, in Romania.Numarul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 1.770 la nivel mondial. Pana in arezent, in lume au fost inregistrate 71.204 de cazuri de infectie cu noul tip de coronavirus.Ministrul Sanatatii Victor Costache a afirmat, joia trecuta, ca momentan pe teritoriul Romaniei nu exista niciun caz confirmat de infectie cu noul coronavirus.El a adaugat ca oricine vine in tara dintr-o zona unde exista epidemie de coronavirus este automat bagat in carantina.Acesta a mai spus ca, potrivit protocolului, primele 10 cazuri vor fi tratate la Spitalul Matei Bals.