Un club din Brasov gazduieste oamenii strazii pe perioada pandemiei

"Am decis sa ne implicam activ in comunitatea noastra. Sa fim impreuna si la greu, nu numai la distractie. Acum cateva zile am decis sa deschidem usile clubului pentru a umple 4rooms de data asta nu cu petrecareti, ci cu oamenii strazii.NU este o gluma, este o realitate. Ne-am strans o gasca de prieteni si ne-am organizat pentru a pune planul in aplicare. Ne-am intalnit cu domnul primar, cu d-na directoare de la DAS, am facut transformarile necesare in locatie pentru a putea deveni adapost pe perioada pandemiei (...)am transformat locatia intr-un loc safe de carantina, am pus la dispozitie produse de igiena personala, haine si papuci de la prieteni, o masa calda", au scris reprezentantii clubului pe Facebook Ei spun ca toate cheltuielile vor fi acoperite de ei si de cei implicati in aceasta actiune - 4rooms, Platinvm, 24 fun brasov, Bookcity.ro, Primaria Municipiului Brasov, DAS, Politia Locala Brasov."Centrele de la Directia Asistentei Sociale sunt pline ochi, la UPU prioritate ar trebui sa fie oamenii cu boli grave sau trierea celor infectati cu virusul COVID19, nu cu oamenii adunati de Politia Locala de pe strazi.Nu suntem milionari. Si noi avem angajati pentru care trebuie sa dam salarii, facturi de platit, familii de hranit, dar nu puteam pune capul pe perna seara linistiti stiind ca exista aceasta nevoie si ca noi am putea face ceva pentru asta.Avem un club inchis, care oricum nu mai producea decat cheltuieli inutile (multumim inca o data pentru sustinere Bookcity.ro), poate acum macar produce zambete si intinde o mana dezinfectata de ajutor celor care au nevoie. Avem un restaurant la etajul superior Platinvm, care desi a inchis si-a reaprins cuptorul, a adus oameni de acasa sa gateasca pentru aceasta campanie", au mai scris reprezentantii clubului.Ei au adaugat ca avand in vedere ca numarul oamenilor dusi la club va creste in zilele urmatoare este posibil sa faca apel la donatii pentru prosoape, lenjerii de pat, produse de igiena, haine de adulti, caserole si tacamuri de unica folosinta pentru mancare, produse de igiena personala.A.G.