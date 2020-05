Un computer tomograf care depisteaza COVID-19 in cateva minute, pus in functiune la Institutul Matei Bals

Ziare.

Acesta a fost oferit de Primaria Sectorului 1, prin Centrul Medical Caraiman.Adrian Streinu Cercel, directorul Institutului de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals, a explicat ca este vorba despre un computer tomograf pentru evaluarea leziunii pulmonare si ca toti pacientii care ajung la institut vor trece prin acest procedeu si apoi se va decide cum sa fie tratati in continuare."Intra pacientul, va trece pe langa aceasta unitate. E important ca acest instrument ne da o idee de la inceput incotro va merge pacientul din punct de vedere clinic. Avem specialisti foarte buni care se pricep la CT.De luni va intra in utilizare continua. Inca o data multumim si sa speram ca va fi un instrument care ne va fi 24 din 24 de ore util. Orice pacient care intra in Bals trece pe aici si se pune un prognostic imediat", a declarat Streinu Cercel, cu ocazia unei inaugurrari oficiale organizate joi.Cu ajutorul acestui CT, simptomele usoare pot fi identificate in stadiul de inceput."Aparatul da o imagine, se cheama plamanul pestrit sau mozaic. Daca are acea imagine, stim unde sa il ducem", a adaugat Streinu Cercel.Intrebat cat a costat acest aparat, primarul Sectorului 1, Dan Tudorache (prezent la eveniment), a spus ca "putin sub un milion de euro", punctand ca il ofera Institutului Bals printr-un contract de comodat si specialistii il pot folosi cat vor avea nevoie.Aparatul poate face pentru aproximativ 1.000 de teste pe zi.