Un copil de 10 ani din Teleorman si un bebelus din Bacau, suspecti de coronavirus

Ziare.

com

Autoritatile din Teleorman au anutat, joi, ca o persoana care era izolata la domiciliu a fost evaluata medical."Vorbim despre o persoana aflata sub supraveghere epidemiologica pasiva, pentru o perioada de 14 zile, in izolare la domiciliu", au transmis, joi, reprezentantii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Teleorman.Potrivit presei locale, este vorba despre un copil de 10 - 12 ani care a facut febra. Tatal sau s-a intors recent din Lombardia, regiunea din Italia aflata in zona de restrictie, de aceea intreaga familie era izolata la domiciliu.Copilul a fost dus la spital, unde autoritatile asteapta rezultatele analizelor trimise la Institutul "Matei Bals" din Bucuresti.Totodata, un bebelus din Comanesti a fost internat, joi, in Sectia de boli infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Bacau, cu simptome respiratorii acute, care i-au reaparut la cateva zile de la intoarcerea din regiunea Veneto - Italia, relateaza Agerpres.Copilul si mama lui erau monitorizati zilnic de medicii DSP Bacau, dupa ce sambata s-au intors din Italia.Bebelusul a avut simptome respiratorii acute si inainte de a pleca in Italia, dar dupa cateva zile de la intoarcerea acasa, acestea s-au agravat iar conducerea DSP Bacau a decis, pentru siguranta, transportarea si internarea acestuia la Spitalul Judetean de Urgenta.In prezent, in tara sunt in carantina in centre institutionalizate 99 de persoane, iar 7.174 de persoane au fost izolate la domiciliu.