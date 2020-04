Un deputat povesteste cazul unei familii din Bucuresti care arata haosul legat de testarea pentru coronavirus

LIVE

"Familie din Bucuresti, mama, tata, fiica (26 de de ani). Mama in categoria de risc, probleme cu inima, hipertensiune, tatal, fiica, ok.Sambata apel la Salvare, tensiune foarte mare la mama si insuficienta respiratorie pe acest fond. Vine echipajul, o intreaba daca a calatorit recent in strainatate, raspunsul e da, 10 - 14 februarie - Franta. Echipajul leaga informatia de problemele respiratorii si decid sa mearga la Matei Bals", a scris pe Facebook Tudor Pop. Ajunsi la spital, povesteste deputatul, mama a intrebat daca sotul si fiica pot fi de asemenea testati, avand in vedere ca locuiesc impreuna."I se spune ca da, dar apoi medicii se razgandesc. Se testeaza doar mama si fiica. Tatal, nu, argumentul fiind ca e suficient sa fie testata mama, pentru a sti daca tatal e pozitiv sau negativ. Mama nu a fost investigata cardiologic, desi valoarea mare a tensiunii arteriale era principala ei problema; spitalul Colentina, la cativa pasi, are sectie de cardiologie, iar mama e clar in categoria vulnerabila, de risc. Pleaca toti trei acasa", a continuat Pop.Luni au venit rezultatele de la DSP, care au aratat ca mama e negativa, insa fiica are rezultat pozitiv si in continuare nu se stia nimic despre tata, acesta nefiind testat."Primesc telefon ca urmeaza sa vina o salvare sa o ia pe fiica sa o duca la spital. Fiica insa nu are simptome. Trec mai bine de 24 de ore, nimic. Intre timp, cei trei raman in izolare si cauta un medic cardiolog pentru mama. Dar pentru ca sunt in izolare nu pot merge la doctor.Dintre toti trei, doar fiica a lucrat de acasa in ultimele 16 zile. Parintii au fost nevoiti sa mearga la serviciu. Deci sursa nu prea are cum sa fie fiica. Pe de alta parte, doar ea e confirmata pozitiv", a continuat deputatul.El adauga ca exista, totusi, posibilitatea ca mama sa fie fals negativ, dar nu stie ca nu a fost retestata."Iar tatal, dupa spusele medicului, merge pe diagnosticul mamei, desi nu e obligatoriu sa fie asa. Iata o incurcatura 'frumoasa'. Ideal ar fi fost sa fie toti trei testati. Iata un alt motiv pentru care avem nevoie de anchete epidemiologice extinse, nu de economie de eprubete si teste de laborator", puncteaza deputatul.El precizeaza ca testele ar trebui refacute si ca aceste cazuri ar trebui monitorizate si investigate la domiciliu de echipe de medici si voluntari."Ce te faci daca ai tensiunea mare si suspiciune de Covid19? Te testeaza de SARS-CoV-2 si pleci in izolare sperand sa iti scada tensiunea? E foarte greu sa va imaginati stresul prin care trece acum aceasta familie", a incheiat deputatul.Citeste si Haosul din Suceava se repeta in Bucuresti. Zeci de medici si pacienti infectati, o moarte ascunsa la Spitalul Universitar A.G.