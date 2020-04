Un detinut de la Penitenciarului Deva are COVID-19

LIVE

"Astazi (...) o persoana privata de libertate aflata in custodia Penitenciarului Deva a fost confirmata pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2. Pentru certitudine, se va proceda la o retestare, administratia locului de detinere implementand recomandarile Directiei de Sanatate Publica Hunedoara", mentioneaza ANP.Conform sursei citate, detinutul confirmat pozitiv cu COVID-19 este asimptomatic si de la momentul incarcerarii in Penitenciarul Deva a fost cazat separat de restul efectivului, conform metodologiei aplicate de sistemul penitenciar in acest context epidemiologic."Politistii de penitenciare care au interactionat cu persoana privata de libertate confirmata au purtat, permanent, echipament de protectie (masca, manusi). Preventiv, se intensifica activitatile de dezinfectare a spatiilor. (...) Ancheta epidemiologica este in curs", precizeaza ANP.Citeste si Detinutii cu COVID-19 vor fi tratati la Spitalul Rahova, indiferent daca au forme medii sau grave ale bolii