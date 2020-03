Un diplomat de la Ambasada Romaniei la Luxemburg a fost testat pozitiv cu coronavirus

LIVE

Diplomatul a prezentat unele simptome usoare, care au disparut, iar in prezent se simte bine.Potrivit MAE, au fost dispuse masurile care se impun in relatia cu autoritatile din statul de resedinta, respectiv masuri de protectie pentru restul colectivului misiunii diplomatice si familiile acestora.MAE mentioneaza ca, in acest context, activitatea Ambasadei Romaniei in Marele Ducat al Luxemburgului va fi suspendata temporar, avand in vedere necesitatea ca personalul misiunii sa intre in autoizolare.