Un document intern al guvernului SUA estimeaza 134.000 de decese cauzate de coronavirus, dublu fata de precedentele estimari

Documentul, bazat pe o estimare realizata de Centrul pentru Preventia si Controlul Bolilor, anticipeaza ca boala va omori, in timp ce numarul actual al deceselor zilnice este de aproximativ 2.000, a relatat New York Times, citat de Reuters.Estimarile, incluse intr-un grafic de Agentia Federala pentru Gestionarea Urgentelor, prevad un numar de circa 200.000 de cazuri noi in fiecare zi, pana la sfarsitul acestei luni, in crestere fata de circa 25.000 de cazuri in prezent, arata News.ro.Intrebat despre informatiile publicate de Times, purtatorul de cuvant al Casei Albe Judd Deere a spus: "Acesta nu este un document al Casei Albe si nici nu a fost prezentat Fortei de Lucru pentru Coronavirus si nici printr-o analiza a agentiilor"."Sanatatea poporului american ramane principala prioritate a presedintelui Trump si asa va fi si in continuare, in timp ce vom monitoriza eforturile statelor de relaxare a restrictiilor", a adaugat Deere.Vineri, Trump isi manifesta speranta ca numarul victimelor va fi de sub 100.000 in SUA, in timp ce pe parcursul saptamanii facuse referire la 60.000-70.000 de morti. Acum, estimarile realizate de Institutul de Metrica si Evaluare a Sanatatii de la Universitatea din Washington indica o cifra de 134.000 de morti de COVID-19, arata Mediafax.Luni, SUA au raportat 1.015 decese provocate de COVID-19 in ultimele 24 de ore, acesta fiind cel mai scazut bilant din ultima luna, conform datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, arata AFP, citata de Agerpres.Bilantul total al deceselor a ajuns la 68.689, mentinand SUA pe primul loc la nivel global. De asemenea, sunt aproape 1,2 milioane de cazuri raportate oficial, iar 187.180 de persoane infectate au fost declarate vindecate.