Un donator de sange din Bucuresti, confirmat cu coronavirus. Cinci cadre medicale sunt in autoizolare

Acum, cinci cadre medicale ale institutiei sunt in autoizolare, timp de 14 zile.Este vorba despre o femeie care a fost confirmata cu COVID-19 la 5 zile dupa ce a donat, a precizat directorul centrului de transfuzie, Doina Gosa."Am avut intr-adevar o doamna care a donat si s-a confirmat pozitiva la un test facut ulterior la cinci zile de la donare. A fost o persoana care a fost asimptomatica, si acum este asimptomatica", a declarat Doina Gosa, citata de Mediafax.Gosa a specificat ca se afla in autoizolate "doctorul care l-a consultat, asistentul care l-a intepat, cel care i-a facut fisa".Directorul a mai spus ca oamenii nu ar trebui sa fie descurajati de acest caz si sa vina in continuare sa doneze sange."Nu trebuie sa se teama de contaminare, pentru ca riscul de contaminare la centru este scazut, mult mai mic decat riscul de contaminare pe strada, in mijloacele de transport in comun, sau la el acasa in conditiile in care locuieste cu mai multe persoane care se deplaseaza fie la serviciu, fie la supermarket", a adaugat directorul Centrului de Transfuzie Sanguina din Capitala, potrivit sursei citate.De altfel, medicii faceau apel inca de saptamana trecuta la oameni sa vina sa doneze in continuare, pentru ca inca este nevoie de sange, mai ales ca Romania este din ce in ce mai afectata de criza coronaviruslui.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, luni, 192 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. Astfel, bilantul imbolnavirilor in tara noastra ajunge la 1.952 Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 1 si 90 de ani."Dintre cele 1.952 de persoane confirmate pozitiv, 209 au fost declarate vindecate si externate (55 la Timisoara, 80 la Bucuresti, 23 la Iasi, 15 la Caras-Severin, 7 la Craiova, 10 la Constanta, 10 la Prahova si 2 la Cluj, 1 la Galati, 1 la Mures, 1 la Bihor, 1 la Braila, 3 la Brasov)".