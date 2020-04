Un intreg oras din California este testat pentru coronavirus de cercetatori

LIVE

Bolinas, un oras instarit situat in regiunea de coasta a comitatului Marin, in apropiere de Silicon Valley, a colectat fonduri pentru a-i testa pe toti cei 1.680 de rezidenti, in parteneriat cu Universitatea California din San Francisco (UCSF), potrivit Reuters.Aenor Sawyer, asistent universitar in cadrul UCSF si locuitor al orasului Bovinas, a precizat ca localizarea unica a orasului - aflat la o distanta de 3 kilometri de autostrada, fara sa fie traversata de vreun drum - ar oferi informatii comunitatii medicale despre mecanismul de raspandire a bolii."Suntem asadar destul de izolati, intr-o zona rurala, cu ecosisteme stabile in ultimele cateva saptamani. Asa ca ar fi foarte interesant sa vedem impactul virusului in acest context", a spus Sawyer.Testele sunt oferite in mod gratuit. Voluntarii indruma rezidentii sa mearga la centrele de testare "drive-through" pentru realizarea unui exudat nazal si prelevarii unei mostre de sange din deget. Exudatul are drept scop detectarea prezentei coronavirusului, in timp ce analiza de sange va pune in evidenta existenta anticorpilor, care va arata daca o persoana a fost sau nu infectata.In Bolinas nu exista cazuri confirmate de coronavirus, dar multi rezidenti au peste 60 de ani si prezinta un risc crescut pentru a contracta COVID-19, boala respiratorie provocata de virus. Orasele Telluride, din statul Colorado, si Fisher Island, in Florida, sunt alte doua localitati care dispun de fonduri pentru a oferi teste gratuite tuturor rezidentilor.Programul de testare din Bolinas reprezinta prima etapa dintr-un studiu prin care cercetatori din cadrul UCSF vor examina transmiterea bolii atat in regiuni rurale, cat si urbane. Oamenii de stiinta au ales Mission District, un cartier plin de viata, cu origini latine, din San Francisco, pentru a fi cel de-al doilea loc. Testele vor incepe aici sambata."Au fost asociate acest doua locuri: unul aici, in Bolinas, foarte rural, unde oamenii traiesc distantati, izolat. Iar un altul, la mai putin de o ora de mers cu masina, in Mission District, San Francisco, foarte dens populat, unde oamenii traiesc foarte aproape unii de ceilalti, foarte conectati", a spus Bryan Greenhouse, asistent universitar in cadrul UCSF, cercetator in cadrul acestui studiu."Monitorizand tipuri diferite de comunitati pe care le vom evalua intr-o scurta perioada speram sa putem extrapola si in alte locuri din nordul Californiei", a adaugat el.