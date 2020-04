Un jandarm din judetul Arges, care a fost in Turcia, are coronavirus

LIVE

Cum Turcia nu se afla in zona galbena sau rosie la acea data, nu s-a impus izolarea la domiciliu sau carantinarea. El a intrat in contact cu 7 politisti, 9 jandarmi si familia sa, toti fiind izolati la domiciliu."Facem mentiunea ca el a executat misiuni cu alti jandarmi, cat si cu politisti. Marti a acuzat stare de rau. La spital a fost diagnosticat cu pneumonie si i s-au recoltat probe. Azi (joi) a fost confirmat pozitiv. De precizat ca jandarmul se deplasa intre unitate si casa cu autoturismul propriu", a transmis Prefectura Arges.DSP Arges a facut o ancheta epidemiologica, toti contactii directi fiind izolati. Este vorba despre 7 agenti de Politie, 9 jandarmi si membrii familiei.Pana in acest moment, niciunul dintre contactii directi nu prezinta simptome.