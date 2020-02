Un jurnalist critica procedura de pe Otopeni: Ne-au inghesuit ca pe vite intr-un holisor. Nimeni nu ne-a spus nimic de vreo carantina!

Ziare.

"Prostie si ticalosie la un loc! Carantina de pe aeroportul Otopeni a fost o bataie de joc si o minciuna ordinara! Am fost in primul avion care a aterizat la Bucuresti, direct din patria coronavirusului italian (provincia Lombardia)❗ Adica zborul de Bergamo care a aterizat undeva la ora 15.Anunturile lui Arafat, Streinu Cercel si altii vorbeau inca de dimineata despre o carantina stricta, culoare separate, asistenta medicala si alte masuri luate pentru toti cei ce vor veni din Italia.", a scris Dan Bucura pe Facebook El a precizat ca, in afara de politistii de Frontiera, care pareau depasiti oricum de situatie, nu i-a intampinat nimeni."Ne-au inghesuit ca pe vite intr-un holisor, unde am completat niste formulare. Fiecare cum a vrut si cum a stiut. Apoi, le-am predat acelorasi politisti. Nimeni nu ne-a spus nimic de vreo carantina, de obligatii sau masuri de preventie!", a adaugat jurnalistul.Ulterior, spune jurnalistul, Streinu Cercel a anuntat ca oamenii veniti din zona respectiva ar fi in carantina la domiciliu."Cateva ore mai tarziu, l-am auzit la TV pe medicul Streinu Cercel ca noi suntem in carantina la domiciliu! La domiciliul cui, mai mincinosilor?! Nu ne-a spus nimeni de asa ceva pe aeroport!! Oare cati dintre sutele de romani intorsi din Lombardia au ascultat la TV bazaconiile doctorului Cercel?! De la TV trebuiau sa afle?! Va bateti joc de noi, incompetentilor!!", a incheiat Bucura, cerand demisia lui Cercel, Raed Arafat si Victor Costache, ministrul Sanatatii.El a publicat pe Jurnalist.ro si cateva clipuri cu imagini cu pasagerii veniti din Lombardia."Pasagerii sunt pusi sa completeze o declaratie pe propria raspundere si apoi lasati sa plece acasa. Hartia cu pricina este aproape imposibil de verificat de catre Politia de Frontiera, singura institutie implicata momentan", noteaza el."Asa cum puteti vedea in toate filmarile prezentate, singurul lucru care s-a produs in aeroportul Otopeni este o busculada fara sens. Oamenii nu erau pregatiti cu pixuri, iar locurile dedicate completarii acelor formulare nu exista. Inclusiv peretii aeroportului au fost folositi de pasagerii sositi din Italia", a adaugat el.