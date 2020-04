Un medic bucurestean voia sa fie tratat acasa pentru Covid-19. A fost adus sub paza, internat si s-a ales si cu dosar penal

Ziare.

Prefectura Buzau a transmis ca "in seara zilei de 10 aprilie, Directia de Sanatate Publica Buzau a fost instiintata de catre medicul infectionist al Spitalului Militar Central Bucuresti despre existenta unui medic, al unitatii sanitare mentionate, in varsta de 37 de ani, caruia rezultatul testului recoltat i-a iesit pozitiv, dupa o perioada de izolare la domiciliu impusa.Persoana in cauza s-a dovedit necooperanta si a refuzat ideea internarii voluntare in orice unitate sanitara din Bucuresti sau din Buzau, invocand posibilitatea de tratament a persoanelor asimptomatice la domiciliu".Pacientul a acceptat, totusi, examinarea medicala de catre un medic infectionist al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, in urma careia a primit recomandarea de internare intr-o unitate sanitara.La insistentele jandarmilor si politistilor, a acceptat sa fie transportat cu o ambulanta speciala la Spitalul Victor Babes din Capitala.Politistii i-au intocmit in acest caz un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor. De asemenea, in acest caz, DSP Buzau a inceput ancheta epidemiologica.