Un medic constantean povesteste cum a operat o fetita de 7 ani infectata cu COVID-19

Echipa de medici din Spitalul Judetean de Urgenta Constanta a facut prima interventie chirurgicala asupra unui pacient infectat cu noul coronavirus in cazul fetei, care a ajuns la spital cu dureri abdominale.Copilul calatorise cu familia in strainatate, iar in urma radiografiei pulmonare s-au vazut modificari, astfel ca a fost testat, iar analize au confirmat infectia cu noul COVID-19.Fetita suferea de apendicita acuta gangrenoasa perforata care trebuia operata urgent.Chirurgul pediatru Florin Daniel Enache, de la Spitalul Judetean de Urgenta Constanta a relatat emotionat cum s-a ridicat de la masa, unde era cu familia, si a plecat la spital, pentru a salva viata copilei, fara sa se gandeasca sa faca un pas inapoi."In momentul in care am fost sunat de conducerea spitalului, ma pregateam sa iau pranzul cu familia. I-am spus sotiei sa nu ma mai astepte, i-am spus ca voi opera un copil infectat cu COVID-19. A inceput sa planga. As minti daca as spune ca nu m-am temut. S-a intamplat totul pe repede inainte, nu ne-am gandit decat ca trebuie sa salvam viata copilului", spune medicul.Acesta povesteste ca cel mai greu a fost sa opereze imbracat in combinezon impermeabil in care "transpiri din toti porii"."Pe langa echipamentul uzual, am purtat combinezon, 3 perechi de manusi, 3 randuri de halate sterile, cate doua masti, papuci de sala, cate doua randuri de sosoni sterili si unii dintre cei din echipa au simtit nevoia sa se protejeze suplimentar si pe langa acesti sosoni, si-au acoperit picioarele si cu saci din plastic. Nu puteam sa respir, transpiram din toti porii, mainile imi transpirau si erau foarte reci, nu imi mai simteam degetele. Am fost nevoit sa iau o pauza de cateva secunde pentru ca nu mai puteam sa suturez operatia", spune dr. Florin Daniel Enache.Interventia a durat 40 de minute, iar la fiecare 10 minute au fost luate pauze de cateva secunde, "pentru ca simteam ca ma sufoc"."Nu s-a pus nicio clipa problema sa nu o operam", povesteste doctorul.Dupa ce a iesit din operatie, medicul spune ca a intrat la dus, unde s-a spalat si dezinfectat 40 de minute, tot atat cat a durat operatia."Pare exagerat dar asa am fost sfatuiti sa facem. M-am imbracat apoi cu echipament curat si mi-am sunat familia", mai spune medicul constantean, care precizeaza ca primul gand dupa operatie a fost sa nu mearga acasa, desi copiii il asteptau cu nerabdare."M-am gandit initial sa nu merg acasa, dar dupa discutiile cu specialistii care s-au asigurat ca ne luam toate masurile de siguranta in timpul interventiei, am hotarat sa merg totusi acasa. Copiii mei ma asteptau cu nerabdare. De fiecare data cand intru pe usa, ma spal si ma dezinfectez timp de 30 de minute, abia apoi ii iau in brate", mai spune dr. Enache.Fetita infectata cu noul COVID-19 a fost operata pe data de 28 martie iar dupa o saptamana testul la coronavirus a iesit negativ, astfel ca micuta a fost externata din Spitalul Judetean de Urgenta Constanta, unde a stat intr-un salon special amenajat pentru astfel de cazuri.In prezent, fetita se afla inca in izolare, acasa, impreuna cu parintii ei.