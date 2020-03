Un medic de familie e cercetat pentru ca nu a izolat doua persoane care au fost in tari afectate de pandemie

LIVE

Ziare.

com

In prezent, in cauza cercetarile se desfasoara in rem sub aspectul savarsirii infractiunilor sesizate.," anunta procurorii.In urma cu o saptamana, mass-media a transmis mai multe stiri din Mischii, comuna din Dolj in care oamenii intorsi din Italia se plimbau linistiti, desi ar trebui sa stea in autoizolare.Primarul dadea vina pe medic ca nu le-a intocmit acte celor intorsi din strainatate. La randul sau, medicul dadea vina pe DSP Dolj si spune ca nu a fost informat sau instruit cu privire la ce are de facut.I.S.