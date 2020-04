Un medic de la Spitalul Campina, spital suport, are coronavirus

LIVE

"Am solicitat Directiei Sanitare Prahova inceperea procedurii de evaluare epidemiologica in spital. Un numar de 20 angajati, toti fara simptomatologie, au fost considerati contacti. Pentru acestia s-a luat masura izolarii la domiciliu timp de 14 zile", au spus cei din conducerea spitalului, citati de Mediafax.Pana acum, nu s-a confirmat pozivit niciun pacient al Spitalului Municipal Campina.Spitalul Municipal Campina a fost desemnat spital suport pentru pacientii cu noul COVID-19 in judetul Prahova.Amintim ca mai multi medici au demisionat in ultimele zile de la Spitalului Municipal Campina , unitate medicala desemnata drept spital suport pentru COVID-19.Trei dintre cei care au demisionat au specializare in anestezie si terapie intensiva.Managerul Spitalului Municipal Campina, dr. Calin Tiu, a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca ar avea nevoie de 10 medici ca sa fata fata perioadei care urmeaza.Directorul se asteapta acum la sprijin din exterior, pentru completarea schemei de personal, potrivit Jurnalul Prahovean In ultimele saptamani sute de medici au demisionat din diferite unitati medicale din cauza lipsei echipamentelor de protectie. Guvernul ia in calcul inclusiv sa interzica dreptul de libera practica si prelungirea perioadei de preaviz pentru medicii care demisioneaza."Trebuie sa mai avem o consultare cu cei din Ministerul Sanatatii. Personal, nu as opta pentru o varianta extrema, sa li se interzica dreptul de libera practica in Romania. Eu le-as da dreptul sa se mai gandeasca, adica sa prelungim perioada de preaviz. Este posibil sa facem asta in perioada de stare de urgenta, prin derogare de la Codul Muncii", a spus premierul Ludovic Orban, miercuri seara, la Europa FM.