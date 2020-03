Un medic din patru din Marea Britanie se afla in autoizolare sau este bolnav

LIVE

Conform profesorului Goddard, circa 25% dintre medici sunt in prezent indisponibili, fie pentru ca au contractat noul coronavirus , fie pentru ca un membru al familiei sau o persoana impreuna cu care locuiesc este bolnava."In acest moment, credem ca (dintre acestia) sunt mai multi doctori autoizolati cu membri de familie, desi unii sunt ei insisi bolnavi", a indicat presedintele RCP."Aceasta are un impact real in multe departamente de urgenta, iar Londra se afla intr-o situatie mult mai proasta decat orice alt loc in acest moment, insa se va intampla si in altele. Birmingham are de asemenea dificultati", a explicat el.Intrebat despre presiunea asupra sectiilor de terapie intensiva, prof. Goddard a raspuns: "Unele spitale se afla cu adevarat la limita. La Londra este foarte, foarte dificil in acest moment, nu putem subestima cat de dificil este".Conform prof. Goddard, este neclar daca acest procent de 25% se va mentine sau daca va scadea pe masura ce va creste numarul cadrelor NHS testate si al persoanelor care ies din izolare."Desigur, ingrijorarea este ca vom pierde mai multi oameni din cauza unor boli legate de COVID", a adaugat el.Declaratiile presedintelui RCP survin dupa ce, duminica, Colegiul Regal al Asistentelor (RCN) a anuntat ca in jur de 20% dintre aceste cadre medicale au intrat in autoizolare.