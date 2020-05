Un medic explica noua ipoteza lansata de expertii americani: Coronavirusul afecteaza sau nu fertilitatea?

Ziare.

com

Specialistul Radu Mihalca, medic primar endocrinolog cu supraspecializare in andrologie si sexologie, spune daca rezultatele unui studiu facut recent in SUA si India, conform caruia mor mai multi barbati decat femei din cauza COVID-19 pentru ca virusul se refugiaza in testicule, reprezinta o concluzie clara in acest sens sau nu."Este o propunere de articol care ar aduce ipoteza ca gonadele, testiculele ar fi un rezervor, deci virusul s-ar acumula la nivel testicular de unde ar fi o sursa continua de mentinere a infectiei la barbati, lucru care lipseste la femei. Este greu de stabilit diferenta de penetrare a virusului la testicule fata de ovare, ce stim sigur este ca lichidele biologice se comporta complet diferit.Studiile din Italia si din Spania au aratat ca specialistii nu au reusit sa gaseasca COVID-19 la nivelul spermei, la nivelul lichidului seminal, de unde am trage concluzia ca probabil aceasta ipoteza a rezervorului viral la nivelul testiculelor nu este adevarata.La pacientii la care s-au efectuat biopsii testiculare au fost analizate pentru COVID-19 specialistii nu au reusit sa gaseasca virusul la nivel testicular, este o ipoteza care deocamdata nu si-a gasit o sustinere. Nici in sange nu este clar daca Covidul este prezent, nu e cum se intampla pentru alte infectii, SIDA, hepatita B, C", explica medicul Mihalca.Specialistul spune si daca fertiliatea barbatilor ar putea fi mai scazuta in urma infectiei cu noul COVID-19."Orice situatie critica poate duce la scaderea fertilitatii masculine, ne putem astepta ca un barbat care a fost internat 2-3 saptamani intr-o sectie de terapie intensiva si legat la un respirator sa aiba pe o anumita perioada o scadere a fertilitatii, nu stim daca lucrul asta va fi permanent sau isi va reveni fertilitatea dupa o anumita perioada. Orice boala acuta, cronica este asociata cu scaderea fertilitatii", mai spune medicul.Dr. Radu Mihalca aduce si cateva argumente care explica de ce exista mai multi barbati cu infectie COVID simptomatica decat femei."Barbatii ca prim punct au mai multi factori de risc, barbatii fumeaza mai mult, procentul fumatorilor este mai mare, au alte comorbiditati mult mai multe decat femeile, obezitate, hipertensiune, mai ales la nivelul intervalului de varsta 50 - 60 hipertensiunea este mult in favoarea barbatilor.Ar fi niste diferente datorate hormonilor sexuali, adica estradiolul, hormonul principal feminin are niste efecte la nivelul moleculelor care leaga receptorii virusului, si este posibil ca de aici sa iasa o diferenta, dar este prea devreme pentru a putea trage o concluzie clara in acest sens", spune dr. Mihalca.