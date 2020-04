Un medic infectionist din Iasi refuza detasarea la Suceava: Solicit anularea ordinului lui Arafat

Ziare.

com

"In Sambata Mare, zi traditional libera, conducerea spitalului a convocat comisia de disciplina in regim de urgenta, hotarandu-se a se face o plangere penala impotriva mea, motivul fiind binecunoscut in aceste zile - zadarnicirea combaterii epidemiei", a declarat Mihnea Hurmuzache.Medicul spune ca nu a fost intrebat daca poate pleca din Iasi, in condtiile in care este singurul care are grija de mama sa de 90 de ani."Cum e posibil sa actionezi intr-un mod asa de miselesc, la comanda? Cum ai putea sa lasi o mama de 90 de ani singura, fara niciun ajutor sau o alta femeie din familie cu o recidiva tumorala sub chimioterapie, ca sa nu mai vorbesc de un copil sub 5 ani. Ma gandesc, daca se va intampla ceva cu ea, oare cine va fi responsabil de moartea ei?", a explicat acesta situatia in care se regaseste.Doctorul Hurmuzache cere modificare modului de detasare a cadrelor medicale. El spune ca ar trebui sa se discute inainte cu cei care urmeaza sa fie trimisi sa munceasca in alte spitale "Solicit anularea ordinului din 28 martie a domnului Arafat, prin care drepturile mele fundamentale ca individ si medic, precum si drepturile mamei mele, familiei mele sunt incalcate in picioare, aplicarea acestui ordin in acest mod, ducand la momente absolut nefericite in viata fiecaruia dintre noi", a declarat medicul.Atat conducerea Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, cat si conducerea DSP au explicat ca nu pot comenta situatia, intrucat ordinul de detasare nu a fost emis de autoritatile iesene.