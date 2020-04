Un medic militar s-a infectat cu noul coronavirus, la spitalul din Suceava

Ziare.

Informatia a fost confirmata pentru presa locala clujeana de managerul militar al Spitalului de Urgenta Suceava, col. dr. Daniel Derioiu."Este un risc asumat, intr-un spital COVID se efectueaza multe manevre medicale riscante, multe manevre generatoare de aerosoli. Se lucreaza in conditii foarte grele, deficitul de personal duce la oboseala si astfel de incidente se intampla peste tot in lume. La un moment dat devin inevitabile (...)Ne asumam riscul in acest razboi foarte dur pentru a salva vieti, pentru a ajuta populatia. Ne luam masurile de precautie si luptam sa reducem pe viitor si mai mult riscurile de imbolnavire, dar ne putem contamina oriunde, stim asta si ne asumam cu totii", a spus col. dr. Daniel Derioiu pentru Stiri de Cluj Directorul militar al spitalului din Suceava a spus ca in niciun caz medicul nu s-a infectat din neglienta sau din lipsa de materiale. Uneori este, insa, inevitabil ca medicii sa ia boala.Potrivit jurnalistilor clujeni, medicul militar clujean a cerut sa fie ingrijit intr-o unitate din judetul sau natal.