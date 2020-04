Un medic roman face marturii dramatice dintr-un spital din Franta

Ziare.

Nepoata unui barbat care a murit la Spitalul din Suceava spune ca si-ar fi dorit ca familia sa-i fie alaturi in ultimele clipe, dar nu i s-a permis."Doar telefonic, au vorbit cu cateva ore inainte sa se stinga, au vorbit la telefon, nu au avut voie deloc, chiar deloc. Atata timp cat se poate asigura echipamentul... Sigur ca ar trebui sa-i tina de mana, sigur ca ar trebui sa-i aline, fara doar si poate", a spus Geanina Ursu, nepoata barbatului decedat.In multe spitale din Italia se intampla la fel. Mana celor care se sting este tinuta strans de multe ori de asistente."Ei nu pot sa fie vazuti de catre rudele lor, mor singuri, iar noi suntem cei care le tinem mana", a povestit Betina Morar, asistenta in Venetto, Italia.Intr-un spital din Paris, in schimb, medicii, pe langa munca lor titanica, s-au gandit cum sa imblanzeasca putin trecerea in nefiinta a celor aflati in stare critica. Medicul Alexandru Cupaciu, de loc din Constanta, lucreaza de 5 ani la Spitalul Saint Louis din Paris. A permis rudelor sa se echipeze si sa fie alaturi de muribunzi in ultimele clipe de viata."Vazand ce se intampla si in alte tari, avand semnale din Italia ca pentru medici si pentru familii ce era cel mai tulburator era tocmai lipsa asta de comunicare si imposibilitatea sa vii sa-ti vizitezi apropiatul, toate lucrurile astea ne-au pus pe ganduri si ne-au facut sa gasim solutii la o situatie nemaiintalnita pana acum", a spus Alexandru Cupaciu.E o misiune teribila pentru echipa sa, pentru ca, de multe ori, medicul trebuie sa aleaga."Apropiati pot sa fie multi, nu-i lasam pe toti, pe de o parte din pricina riscului de contagiune si, doi la mana, nici nu avem atatea halate si echipamente de protectie incat sa intre toti apropiatii, de multe ori sunt situatii dificile in care sa spun unei familii cu zece copii, alegeti doi dintre voi care sa vina sa-si ia ramas bun de la parinte", a mai povestit medicul.