Un medicament antiparaziti a ucis noul coronavirus in 48 de ore in testele din laborator

Un studiu realizat de Universitatea Monash a aratat ca o doza din medicamentul Ivermectina ar putea opri dezvoltarea SARS-CoV-2, conform The Canberra Times Dr. Kylie Wagstaff a declarat ca o doza din acest medicament distruge virusul in 48 de ore si ca se observa imbunatatiri dupa 24 de ore.Cercetatorii nu au reusit inca sa descopere cum functioneaza exact medicamentul asupra coronavirusului.Urmatorul pas este ca oamenii de stiinta sa determine doza corecta care ar putea fi administrata oamenilor pentru ca medicamentul sa functioneze.Totusi, Wagstaff a precizat ca ma dura ceva timp pana cand un vaccin ar putea fi disponibil pe scara larga.Ivermectina este un medicament anti-parazit dovedit a fi eficient in vitro impotriva virusurilor inclusiv HIV sau febra denga.A.G.