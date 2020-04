Un medicament experimental al Gilead Sciences a imbunatatit starea de sanatate a doua treimi dintre pacientii tratati pentru forme severe de Covid-19

Ziare.

Studiul, publicat in New England Journal of Medicine, a urmarit 53 de persoane din Statele Unite, Europa si Canada care au avut nevoie de sustinerea respiratiei, dintre care aproximativ jumatate au fost ventilati mecanic, in timp ce patru au fost conectati la un aparat de by-pass pentru inima si plamani. Alti opt pacienti au fost exclusi din analiza, unul din cauza unei erori de dozare si sapte pentru ca nu exista informatii legate de evolutia bolii in cazul lor.Toti pacientii au primit medicamentul remdesivir timp de pana la 10 zile, in cadrul unui program care permite oamenilor sa foloseasca medicamente neaprobate atunci cand nu sunt disponibile alte optiuni de tratament. Pe parcursul a 18 zile, starea de sanatate a 68% dintre pacienti s-a imbunatatit, 17 dintre cei 30 de pacienti conectati la ventilatie mecanica fiind capabili sa fie deconectati de la aparat.Aproape jumatate dintre pacientii inclusi in studiu au fost externati, in timp ce 13 au decedat. Mortalitatea a fost mai ridicata in randul celor care erau conectati la ventilatie mecanica, 18% dintre acestia murind.Mai multe studii clinice de amploare sunt in derulare, pentru evaluarea beneficiilor utilizarii remdesivir pentru tratarea Covid-19, boala provocata de noul coronavirus care a infectat peste 1,65 de milioane de oameni la nivel mondial si a omorat circa 100.000.Unul dintre aceste studii a fost efectuat in China, iar rezultatele ar putea fi publicate in aceasta luna. Un alt studiu, sponsorizat de U.S. National Institutes of Health, a inrolat rapid pacienti, in conditiile raspandirii virusului la nivelul Statelor Unite. Si rezultatele acestui studiu ar putea fi publicate in urmatoarele saptamani. Compania Gilead sponsorizeaza alte doua studii clinice.Daca se va dovedi ca remdesivir este sigur si eficace in tratarea Covid-19, fabricarea medicamentului va costa circa 9 dolari doza, a afirmat Andrew Hill, cercetator la departamentul de farmacologie al Liverpool University, impreuna cu colegii sai, intr-un studiu publicat vineri.Sub forma de solutie intravenoasa, vor exista costuri suplimentare de administrare a remdesivir, care vor depasi estimarile de productie, potrivit autorilor.