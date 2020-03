Un mitropolit a fost arestat, dupa ce a chemat oamenii la slujba: Nimeni nu e mai presus de lege

Ziare.

com

Inaltul prelat a deschis vineri biserica si a sunat clopotele, chemand credinciosii la rugaciune. Dupa ce a auzit ca primarul din Kythera, Stratos Charchalakis, a dat ordin Politiei sa-l aresteze, el s-a prezentat singur, duminica, la sectie, informeaza Greek City Times Mitropolitul a motivat ca nu a primit circulara emisa de Arhiepiscopia Atenei si a intregii Grecii. Procurorul general a decis eliberarea sa, insa pe numele sau a fost intocmit dosar penal."A incalcat regulile transmise de Guvern si se afla in custodia Politiei. Nimeni nu e mai presus de lege", a declarat primarul din Kythera.Si in Romania au fost interzise, prin ordonanta militara anuntata sambata, adunarile religioase. Preotii pot oficia slujbe in lacasurile de cult, dar fara accesul publicului, slujbele putand fi transmise in mass-media sau online. Exceptie fac nuntile, botezurile si inmormantarile, unde pot participa maximum 8 persoane.Cu toate acestea, conducerea BOR a anuntat, in weekend, ca Sfanta Liturghie se va desfasura in afara lacasului de cult, cu distanta regulamentara intre enoriasi.Au existat insa si amenzi dupa ce preotii au incalcat si ordonanta Guvernului, si decizia Sfantului Sinod si au primit zeci de oameni in biserici.A.S.