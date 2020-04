Un nou focar de COVID-19 intr-un centru pentru varstnici in Dambovita: 41 de persoane sunt infectate, dar nu au simptome

O angajata si-a imbolnavit colegii

Problemele de la centrele pentru batrani

Este vorba despte 32 de batrani si noua persoane din randul ingrijitorilor, a spus Rafila la "Marius Tuca Show"."Pe data de 10 aprilie, sotul unei colege, seara l-a luat febra musculara si frisoane. A solicitat sprijinul ambulantei si dus la la Spitalul Judetean din Targoviste. I s-a facut testul COVID-19 iar pe 13 aprilie a iesti pozitiv.", a declarat primarul Marius Caraveteanu.Angajata, fara sa aiba simptome si-a imbolnavit colegii si persoanele pe care le ingrijea.", a declarat seful DSP Dambovita, Sorin Stoica.Centrul a fost dezinfectat dar autoritatile locale iau in considerare sporirea masurilor de protectie."Ar fi ideal sa putem sa testam tot persoanalul de cate ori intra in tura, adica o data la doua saptamani", a mai spus Sorin Stoica seful DSP.Primarul localitatii a povestit ca primele masuri au fost luate de la inceputul lunii martie, cand au limitat vizitele la centru, iar personalul lucra in ture de cate doua saptamani.In Franta 40 la suta, dintre decesele de COVID-19, adica 7.192 de persoane, erau din azilele de batrani, a declarat Alexandru Rafila.", a declarat el.