Un nou focar la Suceava: Peste 100 de oameni cu COVID-19 intr-un centru pentru persoane cu dizabilitati

Potrivit DGASPC Suceava, 68 dintre cei 154 de pacienti internati la Centrul de Reabilitare si Recuperare Neuropshiatrica din Costana sunt infectati cu noul coronavirus. De asemenea, dintre cei 103 anagajti ai centrului, 35 au fost testati pozitiv.Personalul diagnosticat pozitiv va fi internat la Spitalul Judetean Suceava, iar in locul angajatilor bolnavi, vor veni cei aflati in izolare la domiciliu.De asemenea, pacientii infectati vor fi separati de cei sanatosi si toate spatiile vor fi dezinfectate.Beneficiarii serviciilor sociale acordate in Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Costana sunt persoane adulte cu dizabilitati, incadrate intr-o categorie de persoane cu handicap, psihic, mental sau asociat, care necesita servicii sociale specializate.Intr-un alt centru din judetul Suceava, la Sasca Mica, 301 persoane, 242 de beneficiari si 59 de angajati, s-au infectat cu noul coronavirus.Numarul cazurilor de infectare din Suceava a depasit 2600.