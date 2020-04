Un nou studiu arata ca este putin probabil ca noul coronavirus sa fie transmis de copii

Ziare.

Studiul a fost prezentat in Australia, unde prim-ministrul Scott Morrison intentioneaza sa redeschida scolile in ciuda protestelor profesorilor, citeaza The Guardian.Acest nou raport, lansat duminica si citat de seful serviciilor medicale australiene, arata ca este putin probabil ca minorii sa transmita COVID-19 intre ei sau adultilor.Pentru acest studiu a fost examinata transmiterea coronavirusului in scolile din New South Wales si centrele de ingrijire a copiilor, in perioada martie - aprilie.Examinand 18 cazuri de Covid-19 (noua studenti si noua angajati) din 15 scoli, rezultatele preliminare ale raportului au aratat ca doar un elev de scoala primara si unul de liceu "este posibil sa fi contractat COVID-19 de la cazurile existente in scolile lor"."Niciun profesor si niciun membru al echipelor nu au contractat COVID-19 de la cazurile initiale din scoli", se mai arata in raport.Rata scazuta de transmitere a fost inregistrata chiar daca 735 de elevi si 128 de membri ai personalului scolilor au fost "contacte apropiate" ale celor 18 cazuri.Rezultatele studiului "sunt preliminare". "Cu toate astea, ele sugereaza ca raspandirea de COVID-19 in scolile din NSW a fost foarte limitata".Vineri, seful serviciilor medicale, Brandan Murphy, a citat raportul cand a confirmat recomandarea Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC) ca nu este necesara distantarea sociala in salile de clasa.Sindicatele profesorilor sunt impotriva redeschiderii scolilor, insa Scott Morrison a declarat pentru Sky News ca riscul pentru educatori il reprezinta cancelaria, nu sala de curs.AHPPC a transmis tot vineri un document in care este sustinut ca in sala de curs nu este nevoie sa fie respectate regulile de distantare sociala.Sindicatul Educatiei a transmis ca documentul "ofera putine clarificari despre cum guvernele vor asigura un mediu sigur de lucru pentru profesori, directori si personalul de sprijin"."Este contradictoriu sa ai un set de reguli pentru adulti in afara scolii si altul inauntru", a spus presedinta sindicatului, Correna Haythorpe.Sindicatul a cerut ca revenirea la cursuri sa fie facuta in mai multe faze., cu exceptia copiilor lucratorilor esentiali. Seful serviciului medical de aici a spus ca sfatul lui nu se schimba legat de scoli, in ciuda studiului., iar elevii au fost incurajati sa mearga la scoala si in South Australia, West Australia si Northern Territory., altfel, vor ramane inchise pana pe 22 mai., incepand cu 11 mai.Ministrul sanatatii din NSW, Brad Hazzard, a spus ca noul studiu arata ca "scolile se numara intre cele mai sigure spatii, iar acesta este desigur un mesaj foarte important pentru parinti".Raportul, condus de profesorul Kristine Macartney, director HCIRS, arata ca "trebuie remarcat faptul ca jumatate dintre cazurile initiale care au aparut in scoli au fost inregistrate la nivelul personalului".Guvernul NSW a subliniat ca desi copiii cu varsta scolara reprezinta 16% din populatia statului, doar 1,7% dintre cazurile de Covid-19 au fost inregistrate la aceasta grupa de varsta.