Un oras cat Bucurestiul este pustiu de frica coronavirusului: Arata ca intr-o apocalipsa zombi!

Mall-urile si cinematografele goale din Daegu, un oras cu 2,5 milioane de locuitori, au devenit una dintre cele mai socante imagini din afara Chinei ale epidemiei pe care autoritatile internationale incerca sa o tina sub control, pentru a nu deveni o pandemie globala, relateaza Reuters.Noile cercetari care sugereaza ca virusul este mai contagios decat s-a crezut amplifica ingrijorarea.Primarul orasului Daegu, Kwon Young-jin, a cerut locuitorilor sa ramana in case, dupa ce 90 de oameni care s-au rugat intr-o biserica crestina au prezentat simptome ale bolii, fiind confirmate zeci de noi cazuri de imbolnavire.O femeie de 61 de ani, cunoscuta drept "pacientul 31", a mers la biserica, iar Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolii din Coreea a descris epidemia drept "un eveniment de super-transmitere"."Ne aflam intr-o criza fara precedent. Le-am cerut sa stea acasa, izolati de familiile lor", a declarat Kwon, adaugand ca toti enoriasii bisericii vor fi testati."E ca si cum cineva a detonat o bomba in mijlocul orasului. Arata ca intr-o apocalipsa zombi", a declarat Kim Geun-woo, de 28 de ani, descriind strazile abandonate.In Coreea de Sud au fost confirmate 104 cazuri de imbolnavire cu coronavirus si un deces.In China, unde virusul a omorat peste 2.100 de oameni, oficialii si-au modificat din nou metodologia de raportate a infectiilor, creand noi indoieli legate de datele citate ca dovezi privind eficienta strategiei lor.