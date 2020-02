Un oras din Italia inchide locurile publice, de la scoli la baruri, dupa 6 cazuri confirmate de coronavirus

Ziare.

Primarul acestei localitati ce numara circa 15.000 de locuitori, Francesco Passerini, a dispus inchiderea imediata pentru o perioada cuprinsa intre 48 de ore si cinci zile a scolilor, birourilor municipale, magazinelor alimentare, barurilor, discotecilor, salilor de sport, etc.Primarul si-a motivat decizia prin "situatia alarmanta creata" in aceasta localitate dupa descoperirea a sase cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID-19.Trei dintre cele sase persone sunt confirmate a fi infectate cu noul coronavirus, iar celelalte trei au avut un rezultat pozitiv la primul test, rezultatul celui de-al doilea nefiind deocamdata cunoscut.Primul caz din Codogno, un italian in varsta de 38 de ani, este spitalizat la terapie intensiva. Sotia sa si un prieten impreuna cu care facea sport sunt celelalte doua cazuri confirmate. Niciunul dintre cei trei nu a fost in China.Italia are in prezent sase cazuri confirmate de infectare cu coronavirus, fara cele trei care asteapta rezultatul celui de-al doilea test.Noul coronavirus a provocat pana in prezent moartea a peste 2.200 de oameni, cei mai multi in China, unde au fost confirmate peste 75.000 de cazuri de infectare.Dupa ce numarul noilor cazuri descoperite a scazut timp de cateva zile, acesta a inceput din nou sa creasca, iar noile cercetari, care sugereaza ca virusul este mai contagios decat se credea, amplifica ingrijorarea pe plan mondial.