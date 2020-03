Un pacient cu coronavirus de la Babes scuipa medicii pentru a-i infecta. Barbatul a mintit ca nu a calatorit, desi fusese in Israel

LIVE

Ziare.

com

Scena a fost povestita de Ioan Emilian Imbri, managerul Spitalului "Victor Babes", intr-o interventie la Antena3. Medicul a incercat sa puna comportamentul pacientului pe seama agitatiei de moment cauzata de situatia in care se afla.Managerul spitalului a spus ca astfel de gesturi "nu sunt extrem de neplacute si sunt normale pentru noi cei care lucram in spital si in relatia cu pacienti care sunt nemultumiti, pentru ca probabil ca sunt speriati si le este frica de ceea li se intampla sau li se va putea intampla. Nu sunt scandaloase, sunt insa manifestari pe care incet, incet daca nu exista educatie, nivel de intelegere, sigur ca se vor manifesta la un anumit tip de pacienti".El a precizat ca partea interesanta este ca acesti oameni au o educatie, "o pozitie sociala in societate, care pe perioada in care sunt sanatosi si isi exercita aceasta pozitie pot trece neobservati ca si lacuna in comportament. Atunci cand esti bolnav, spaima si faptul ca porti pijama ....odata ce te dezbraci uiti sa mai porti o masca"."Este vorba despre un comportament al unui pacient, comportament care nu este anormal, dar care ne va ne va face pe noi, corp medical, si institutia pe care o reprezinta ne va face sa depunem o plangere, dupa ce acest pacient va iesi bine, pe picioare, sanatos si vesel din spital", a continuat managerul spitalului.Acesta a precizat ca medicii nu au fost in pericol, pentru ca sunt echipati corespunzator, "gestul insa este unul care nu isi gaseste explicatii. Sunt mici manifestari pe care le practica din cand in cand. Poate e de bucurie ca se simte mai bine".Intrebat daca este vorba despre pacientul care a ajuns initial la Spitalul Universitar acuzand dureri cardiace si mintind ca n-ar fi fost plecat din tara, managerul spitalului a evitat sa ofere detalii."Lasati-mi dreptul de a face plangerea public dupa ce acest pacient se externeaza in viata si intr-o stare buna. Atunci se va face cunoscuta persoana", a punctat el.Presa noteaza ca pacientul respectiv ar fi cazul 36, care a mers la Spitalul Universitar acuzand dureri cardiace si mintind despre faptul ca a calatorit in Israel. Abia dupa ce medicii au ajuns, dupa mai multe investigatii, sa ii faca si o radiografie a sistemului respirator au vazut ca acesta ar putea avea COVID-19. Dupa ce l-au confruntat direct, barbatul a recunoscut ca a calatorit in Israel.Citeste si 16 cazuri noi de coronavirus confirmate in Romania. Dintre bolnavi, 16 persoane au fost declarate deja vindecate