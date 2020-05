Un pacient cu coronavirus de la Matei Bals care a primit plasma nu mai este intubat

Ziare.

com

Trei pacienti aflati in stare grava in sectia de Terapie Intensiva a Institutului "Matei Bals" din Capitala din cauza COVId-19 au primit plasma hiperimuna de la donatori vindecati. Dupa cateva zile, unul dintre acestia nu mai are nevoie de intubatie, a anuntat doctorul Adrian Marinescu."Ei sunt stabili in continuare, chiar unul dintre pacienti are o evolutie favorabila as spune, este extubat, adica nu mai are nevoie de intubatie, dar trebuie sa facem o precizare, ca sunt pacienti aflati in stare critica, au oricum multe dezechilibre la nivelul organismului, adica practic la ei lucrurile sunt foarte fragile", a spus specialistul in boli infectioase.Evolutia starii de sanatate a pacientului care nu mai este intubat poate fi insa imprevizibila, asa ca medicii care il au in grija sunt in continuare foarte prudenti. La fel fac si cu ceilalti doi pacienti care au primit plasma si care sunt inca intubati, in stare critica."Acesti pacienti au in acelasi timp mai multe tratamente, antiviral, anticoagulant, de suport, etc, si atunci la ei evolutia favorabila daca se vede se vede intr-un interval mai lung de timp. Tratamentul cu plasma hiperimuna din pacate nu este unul miraculos, oriunde in lume nu exista vreo varianta care sa ne garanteze suta la suta eficienta in raport de COVID-19, este o metoda care poate sa ajute la pacientul care este in stare critica, impreuna cu celelate lucruri care se fac concomitent", a mai spus doctorul Adrian Marinescu.Orice tratament reprezinta insa o sansa in plus la viata pentru cei aflati in stare critica, asa ca medicii ii indeamna pe cei care s-au vindecat de COVID-19 sa nu ezite sa mearga sa doneze plasma. In sectiile de ATI din spitalele din Romania specialistii ingrijesc acum 244 de oameni.