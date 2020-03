Un pacient venit de la Suceava si operat la Spitalul de Arsi din Bucuresti are coronavirus - zeci de medici sunt izolati

LIVE

Pacientul, care nu a fost testat pentru COVID-19 la Suceava, a suferit doua interventii chirurgicale duminica si luni, in Spitalul de Arsi Bucuresti.Luni, conducerea unitatii medicale din Bucuresti a decis testarea pacientului, avand in vedere ca acesta a fost transferat din Suceava, acolo unde exista un focar de infectie cu COVID-19 si, in paralel, au fost luate masuri suplimentare de protectie a personalului medical si pacientilor inainte de cunoasterea rezultatelor acestui test.Marti seara, rezultatul testului a confirmat infectarea pacientului cu noul coronavirus.Astfel, Ministerul Sanatatii anunta ca s-a demarat o ancheta epidemiologica de urgenta si au fost depistati 31 de contacti, 28 dintre acestia fiind cadre medicale.Toate cadrele medicale se afla de miercuri dimineata in izolare la domiciliu pentru 14 zile.De asemenea, exista si 3 pacienti identificati ca si contacti indirecti si au fost izolati si ei.Atat medicii, cat si pacientii vor fi testati pentru COVID-19.Amintim ca miercuri numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 906. De asemenea, miercuri dimineata, a fost anuntat cel de-al 13-lea deces al unui pacient cu coronavirus. A.G.