Un parlamentar din Iran a murit din cauza coronavirusului

Fatemeh Rahbar, 55 de ani, facea parte dintre candidatii conservatori alesi in februarie la Teheran in urma legislativelor marcate de cel mai mare absenteism intregistrat in istoria Republicii islamice, potrivit AFP.Rahbar este al doilea membru al Parlamentului care a decedat din cauza noului coronavirus.In total, opt politicieni sau lideri iranieni, intre care un consilier al ministrului iranian al Afacerilor Externe, Hossein Sheikholeslam, au murit din cauza virusului.Ministrul Sanatatii a anuntat vineri decesul altor 17 persoane infectate de virus, ridicand numarul mortilor la 124 in tara. 31 de provincii din Iran sunt afectate.Numarul contaminarilor in Iran a ajuns la 4.747 dupa ce "1.234 de noi cazuri de persoane infectate au fost confirmate, ceea ce este un record pentru aceste zile", a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Kianouche Jahanpour, in timpul unei conferinte de presa televizate.Vineri, Iranul a crescut masurile de restrictie a circulatiei pentru a limita propagarea virusului. Joi, autoritatile au anuntat deja inchiderea scolilor si universitatilor timp de o luna.